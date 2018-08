Uritrottoir: Dieses Freiluft-Urinal ärgert Paris

Uritrottoir am Ufer der Seine : Dieses Freiluft-Urinal ärgert die Pariser

Foto: AFP/THOMAS SAMSON 7 Bilder Uritrottoir - Paris hat jetzt Freiluft-Urinale

Paris Bereits im vergangenen Jahr wurde in Paris das erste Freiluft-Urinal installiert. Nach und nach kamen mehr dazu. Doch seit eins mitten in der Stadt direkt an der Seine steht, sorgen die sogenannten Uritrottoirs für Unmut.

Es ist ein Problem, das viele Städte kennen: Wildpinkler. Nach großen Festivitäten oder durchzechten Nächten riecht es in manchen Ecken gewaltig nach Urin. Egal ob in Köln, Hamburg oder Paris. Doch wie wird man das Problem los? Die französische Hauptstadt setzt auf Freiluft-Urinale.

Uritrottoirs heißen die grau-roten Kästen mit entsprechender Öffnung, auf denen zudem Blumen gepflanzt sind. Im Inneren finden sich Sägespäne, die den Urin aufsaugen sollen. Und das Ganze soll auch noch geruchsneutral sein.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die staatliche Eisenbahngesellschaft am Gare de Lyon zwei solcher Container testweise aufgebaut, im Frühjahr zog die Stadt an verschiedenen Stellen nach. Doch seit das jüngste Freiluft-Urinal steht, regt sich Unmut unter den Einwohnern der französischen Hauptstadt.

Denn das jüngste Uritrottoir ist auf der Ile Saint-Louis, einer der beiden Binneninseln mitten in der Stadt, direkt am Ufer der Seine zu finden. Und damit weithin sichtbar für Einwohner und Touristen.

Sowohl bei Twitter als auch in französischen Medien sind die Uritrottoirs seither Thema. Hässlich seien sie - und eben alles andere als gut gelegen, so die allgemeine Auffassung. Man solle diese doch eher an einem verstecktem Platz aufbauen.

Ob sie dann aber noch von Wildpinklern wahrgenommen werden, ist eine andere Frage. Der Bürgermeister des vierten Arrondissements scheint aber ein gewisses Einsehen zu haben. So schreiben etwa „Le Parisien“ und „France 3“, er habe angedeutet, dass man das Uritrottoir vielleicht um ein paar Meter verrücken könne. Im September solle darüber beraten werden.

(das)