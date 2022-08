Warnung an Kreml-Chef : Uri Geller will Putin mit Gedankenkraft von Atomkrieg abhalten

Berlin/Tel Aviv Uri Geller ist für TV-Auftritte, bei denen er etwa Löffel mit seiner Gedankenkraft verbiegt, bekannt. In einem offenen Brief auf Twitter warnte der Illusionist nun den russischen Präsidenten Waldimir Putin.

Der israelische Unterhaltungskünstler Uri Geller hat mit seiner Warnung an Russlands Präsidenten Wladimir Putin, einen Atomkrieg mit Hilfe seiner Gedanken zu verhindern, für viele Reaktionen im Netz gesorgt. „Es gibt zahlreiche Berichte, dass Sie ernsthaft den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung ziehen“, schrieb der 75-Jährige, der seine umstrittenen Vorführungen wie das Löffelbiegen mit außergewöhnlichen psychischen Kräften erklärt, in einem offenen Brief an Putin, den er auf Twitter veröffentlichte. Zuvor hatte der „Stern“ berichtet.