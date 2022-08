Nachfrage steigt : Gemüse auf Gräbern - Urban Gardening auf Friedhof in Wien

Wien Ein Wiener Friedhof hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um nicht mehr gepflegten Gräbern neues Leben einzuhauchen. Nicht alle sind direkt begeistert, aber die Nachfrage steigt.

„Essen die Leut' die Paradeiser?“ Eine 86-Jährige ist skeptisch, ob die vielen Tomaten, die auf einem Grab des Matzleinsdorfer Friedhofs in Wien wachsen, wirklich appetitlich sind. Friedhofsverwalter Walter Pois beruhigt sie. Mindestens ein Meter Erdreich liege zwischen dem Obst und dem Sarg oder was von ihm übrig sei. Pois hat sich etwas einfallen lassen, um zumindest einige der 1500 nicht mehr von Angehörigen betreuten Gräber nutzen zu lassen. Die rund zweieinhalb Quadratmeter einer Grabfläche vermietet der Evangelische Friedhof für 75 Euro im Jahr an alle, die sich beim Urban Gardening nicht an der Nähe zu Toten stören.