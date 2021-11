Unglück in Uppsala : 80-Jähriger stürzt von Empore im Konzerthaus - zwei Tote

Uppsala/Stockholm Bei einem dramatischen Zwischenfall im Konzerthaus der schwedischen Stadt Uppsala sind zwei Männer ums Leben gekommen, eine Frau wurde verletzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Bei einem tiefen Sturz in einer Konzerthalle vor dem Auftritt einer Abba-Cover-Band in Schweden sind zwei Menschen gestorben. "Wir erhielten einen Anruf, dass jemand aus großer Höhe entweder gesprungen oder in die Konzerthalle im Zentrum von Uppsala gestürzt sei", sagte Polizeisprecher Magnus Jansson Klarin am Dienstagabend der Nachrichtenagentur AFP.