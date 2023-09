Unwetter im Mittelmeerraum Wieso Starkregen unterschiedlich viel Schaden anrichten

Bei der Ahrtal-Flut im Juli 2021 lagen die Niederschlagsmengen zwischen 100 und 200 Liter pro Quadratmeter. Damals starben mindestens 134 Menschen. Dagegen wurde am Dienstag in der griechischen Ortschaft Zagora nordöstlich von Volos eine Niederschlagsmenge von 754 Liter pro Quadratmeter gemessen – nach Angaben der Wetterbehörde EMY mehr als jemals zuvor in Griechenland gemessen wurde. Am Mittwoch lag die Zahl der bekannten Todesopfer bei zwei.