Luftaufnahmen aus Libyen Foto-Vergleich - so sieht Darna vor und nach dem Unwetter aus

Die Stadt Darna wurde bei den Unwettern in Libyen am schlimmsten getroffen. Vorher-Nacher-Aufnahmen zeigen das Ausmaß der Katastrophe. Diese Kombination von Satellitenfotos von Planet Labs PBC zeigt einen Staudamm am 2. September 2023 (oben) und nach seinem Einsturz am 12. September 2023.