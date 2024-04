Klimabedingter Starkregen Dutzende Tote bei verheerenden Unwettern in Pakistan und Afghanistan

In der südwestlichen Provinz Baluchistan kostete der Regen sieben Menschen das Leben, 21 weitere kamen in der Nordwestprovinz ums Leben, die an Afghanistan grenzt. In Baluchistan riefen die Behörden den Ausnahmezustand aus. Premierminister Shehbaz Sharif erklärte in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache, er habe die Behörden in den betroffenen Gebieten aufgefordert, Soforthilfe zu leisten.