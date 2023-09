Nach schweren Überschwemmungen in Griechenland Von Flut betroffene Regionen weiterhin ohne Strom

In den überfluteten Regionen Mittelgriechenlands hat es auch am Montag in vielen Ortschaften keine Stromversorgung und damit kein Wasser gegeben. In der Hafenstadt Volos mit ihren rund 150 000 Einwohnern sei das Wasserversorgungsnetz weiterhin so stark beschädigt, dass die Bezirke jeweils nur im Wechsel versorgt würden, berichtete der Nachrichtensender ERTnews am Montag. Trinkbar sei das Wasser nicht.