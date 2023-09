So viel Regen wie noch nie Opferzahl nach Hochwasser in Griechenland steigt auf 15

In der Mitte Griechenlands verwandelten schwere Regenfälle Flüsse in reißende Ströme, die Dämme durchbrachen, Straßen und Brücken wegspülten und Autos mit sich rissen. In manchen Gebieten sei binnen von zwölf Stunden doppelt so viel Regen gefallen wie normalerweise in der Hauptstadt Athen in einem ganzen Jahr, teilten die Behörden mit.