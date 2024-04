Heftige Regenfälle Dubai steht unter Wasser – Himmel färbt sich plötzlich grün

Dubai registrierte allein am Dienstag 142 Liter Regen pro Quadratmeter. Dazu kamen Hagel und Sturm. In Fudschaira im Osten der Emirate wurden sogar 145 Liter Regen gemessen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur WAM war das der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1949. Bereits am Montag waren etwa 20 Liter Regen gefallen. Die durchschnittliche Regenmenge am Flughafen Dubai, einem der geschäftigsten der Welt, liegt bei 94,7 Litern. Der Flughafen und wichtige Straßen standen binnen Stunden unter Wasser. Flugzeuge fuhren auf überschwemmten Rollbahnen. Am Dienstagabend durften keine Maschinen mehr landen. In Dubai kurvten Polizei und Rettungsdienste mit ihren Fahrzeugen vorsichtig auf den überfluteten Straßen.