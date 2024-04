Unwetter in Dubai Emirate kämpfen mit den Folgen historischer Überschwemmung

Am Montag und Dienstag waren Wolkenbrüche von historischem Ausmaß auf die von trockenem Wüstenklima geprägten Emirate niedergegangen. Dubai registrierte allein am Dienstag 142 Liter Regen pro Quadratmeter. Dazu kamen Hagel und Sturm. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Aus Chatm al-Schakla in Abu Dhabi meldeten die Behörden für Dienstag sogar 254 Liter. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur WAM waren das die höchsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen vor 75 Jahren. Die durchschnittliche Jahresregenmenge am Flughafen Dubai liegt bei 94,7 Litern.