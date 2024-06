Unwetter und Überschwemmungen Mindestens neun Tote und mehrere Vermisste in China

Bei Unwettern und heftigen Überschwemmungen sind in China mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen galten laut Berichten der Staatsmedien vom Dienstag als vermisst. In der Provinz Fujian im Süden des Landes kamen laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua vier Menschen ums Leben, in der Provinz Guangdong starben laut dem Staatsfernsehen bereits am Montag fünf Menschen bei einem Erdrutsch.