Lüttich stark betroffen : Mindestens neun Tote durch Unwetter in Belgien

Brüssel Neben Deutschland ist auch Belgien von schweren Unwettern getroffen worden, vor allem in der Gegend um Lüttich. Mindestens neunMenschen kamen nach Behördenangaben. Der Bahnverkehr wurde weitgehend eingestellt.

In weiten Teilen im Süden und Osten des Landes, vor allem in der Gegend um Lüttich, kam es infolge heftigen Regens zu Überschwemmungen. Rund ein dutzend Häuser in Pepinster stürzte ein, nachdem der Fluss Vesdre über die Ufer getreten war.

In Eupen im Osten Belgiens wurde laut einem Bericht des Senders RTBF ein 22-jähriger Mann von den Fluten mitgerissen. In Aywaille, südlich von Lüttich, ertrank ein etwa 50 Jahre alter Mann in seinem Keller. Am Mittwoch war in der Gemeinde Profondeville bereits die Leiche eines Mannes nahe einer Schleuse in der Maas entdeckt worden. Die Zahl der Toten wurde am Freitag auf neun korrigiert.