Unwetter Sturm mit heftigen Regenfällen zieht über Nordosten der USA hinweg

Auch in New Jersey wurden Straßen überflutet und Flüsse traten über die Ufer, nachdem bis zu 76 Liter Regen pro Quadratmeter auf den Boden gefallen waren, der bereits durch einen vorangegangenen Sturm vor einigen Wochen durchweicht war. In der Metropole New York mussten fast 2000 Migranten in Sicherheit gebracht werden, die in einem weitläufigen Zeltkomplex in Brooklyn untergebracht waren. Es wurde befürchtet, dass der starke Wind die Zelte umreißen könnte.