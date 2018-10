Unwetter auf Mallorca 2018: NeunTote - Suche nach Vermissten beginnt

Rettungskräfte suchen nach Vermissten : Neun Tote und viele Verletzte bei Unwettern auf Mallorca

Palma Die Urlaubsinsel wurde von einem Unwetter erschüttert. In Sant Llorenç im Osten Mallorcas trat ein Sturzbach über die Ufer und flutete die Straßen. Es gibt Tote und Verletzte. Ein Augenzeuge berichtet von einer tragischen Nacht.

Bei heftigen Unwettern auf Mallorca sind nach aktuellen Erkenntnissen neun Menschen ums Leben gekommen, sechs weitere werden noch vermisst. Unter den Opfern waren nach Behördenangaben mindestens zwei britische Touristen.

Allein in der von Überschwemmungen am schwersten betroffenen Ortschaft Sant Llorenç des Cardassar habe es vier Tote gegeben, in dem Dorf S'Illiot sei ein weiterer Toter gemeldet worden, berichteten die Rettungsdienste via Twitter. Seit der Nacht suchten die Bergungskräfte zudem nach Vermissten. Genaue Zahlen nannten sie aber zunächst nicht.

Nach dem Unwetter war in dem Gebiet ein Wildbach über die Ufer getreten. Bilder der lokalen Medien zeigten überflutete Häuser und von den Fluten fortgerissene Autos. Nach Angaben der Regionalregierung von Mallorcafielen in dem Gebiet rund "220 Liter Regen pro Quadratkilometer". Die am schwersten betroffene Region liegt rund 60 Kilometer östlich der Inselhauptstadt Palma de Mallorca.

Heinz Torwie, Inhaber einer Solaranlagen-Firma auf Mallorca, berichtet von Verwüstungen, die das Wasser rund um Arta im Nordosten der Insel angerichtet hat: „Die Straße nach Alcudia ist kurz hinter Arta auf einem 20 Meter langen Stück von der Flut völlig weggesschwemmt worden und unpassierbar. Überall sind Begrenzungsmauern weggerissen worden, Autos wurden auf die Felder gespült“, sagte er unserer Redaktion. Seine Mitarbeiter sind heute auf der ganzen Insel unterwegs, um Solaranlagen zu reparieren, die vom Unwetter beschädigt wurden. „Wir müssen erstmal den Strom überall wieder ans Laufen kriegen.“

Einer seiner Mitarbeiter war am Abend zuvor nur knapp mit dem Leben davongekommen: Er sollte im Keller eines Kunden eine Anlage reparieren. Als er ein Ersatzteil aus dem Lieferwagen holte, brach eine Mauer im Garten, die bis dahin das Regenwasser zurückgehalten hatte. In Sekunden lief der Keller voll. „Unser Mann hat riesiges Glück gehabt“, sagt Torwie. Der Kunde selbst leider nicht: Er kam im überfluteten Keller ums Leben.

Am Morgen trafen rund hundert Rettungskräfte mit Spürhunden und zwei Hubschraubern vom Festland zur Verstärkung auf der Baleareninsel ein. In Madrid legten die Abgeordneten am Morgen eine Schweigeminute für die Opfer ein. Regierungschef Pedro Sánchez sprach über Twitter den Opfern und ihren Familien sowie allen von den "tragischen Überflutungen" Betroffenen sein Beileid aus und versicherte ihnen seine Unterstützung.

