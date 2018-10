Unwetter auf Mallorca 2018: Deutscher aus Sant Llorenc berichtet

„Die Häuser sind bis in die zweite Etage verdreckt – so hoch stand das Wasser“

Zerstörte Autos am Tag nach dem Unwetter in Sant Llorenc. Foto: AP/Juan Pedro Martinez

Sant Llorenc Mindestens neun Menschen kamen bei dem verheerenden Unwetter auf Mallorca ums Leben. Besonders heftig traf es Sant Llorenc, wo der Deutsche Felix Trappe ein Restaurant betreibt. Uns hat er berichtet, wie er die Unglücksnacht erlebte.

Trappe: Nein, eigentlich nicht. Ich glaube auch, dass das niemand so erwartet hat. Als das Unwetter aufzog, wirkte das auf mich erstmal wie ein ganz normaler Regen, den wir hier schon mal öfter haben. Aber dass es so endet, hätte keiner gedacht.

Trappe: Auf jeden Fall. Aber wir haben halt erstmal gar nicht realisiert, in was für einer Lage wir stecken. Das haben wir erst im Nachhinein verstanden, jetzt wo man sieht, dass sogar Menschen ums Leben gekommen sind. Unser Restaurant ist offenbar eines der wenigen Gebäude hier, die einigermaßen sicher lagen. Die Ablaufrinne fürs Regenwasser ist so gebaut, dass wir von der einen Seite geschützt waren, und auf der anderen Seite liegen wir etwas höher.

Trappe: Katastrophal. Hier stehen ungefähr hundert zerstörte Autos herum, überall liegt Schmutz und Grünzeug. Häuser sind bis in die zweite Etage von außen verdreckt, so hoch stand das Wasser.

Trappe: Es ist unglaublich, was die spanische Polizei und die Rettungskräfte gestern geleistet haben. Schon im ersten Chaos des Unwetters waren Einsatzkräfte da. Die haben einen richtig guten Job gemacht. Von den Todesopfern kannte ich niemanden persönlich. Es ist ja leider auch so, dass offenbar zwei britische Touristen unter den Toten sind, die hatten in einem Taxi gesessen. Man kann sich das einfach nicht vorstellen: Es hat gerade mal eine Stunde gedauert, in der das Wasser weite Teile dieses Dorfes zerstört hat. Es ging einfach viel zu schnell.