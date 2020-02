Fall in Australien : Studentin will aus „Klima-Angst“ auf Kinder verzichten

Studentin will aus „Klima-Angst“ auf Kinder verzichten

Fall in Australien

Viele Australier sind unzufrieden über die aus ihrer Sicht mangelhafte Klima-Politik ihrer Regierung. Mitte Januar gingen junge Menschen in Brisbane deshalb auf die Straße und forderten eine Überarbeitung der Klimapolitik. Foto: dpa/Joshua Prieto

Melbourne In einer Podiumsdiskussion im australischen Fernsehen berichtet Alice Trumble davon, dass sie keine Kinder bekommen möchte. Eigentlich würde sie gerne eine Familie gründen, doch in Zeiten des Klimawandels erscheine ihr das unmoralisch.

In der TV-Podiumsdiskussion „Q&A“ des Senders ABC ging es am Montag um das Thema „Climate Solutions“. Verschiedene Experten diskutierten darüber, was gegen den Klimawandel unternommen werden könne und beantworteten dabei Fragen aus dem Publikum. Eine dieser Fragen kam von Alice Trumble aus Melbourne. „Wie können wir Australier dazu ermutigen, weniger Fleisch zu essen?“, wollte die junge Frau wissen.