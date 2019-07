Vereinte Nationen : „Jeder 45. Flüchtling stirbt bei Mittelmeer-Überfahrt“

Berlin Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hat vor einer immer gefährlicheren Fluchtroute über das Mittelmeer gewarnt. Obwohl zuletzt weniger Menschen die Überfahrt antraten, kamen im Verhältnis mehr Migranten ums Leben.

„Im Jahr 2015 starb jeder 269. Flüchtling und Migrant, ein Jahr später schon jeder 71. und in diesem Jahr ist es sogar jeder 45.“, sagte Dominik Bartsch, UNHCR-Repräsentant in Deutschland. Insgesamt ertranken im vergangenen Jahr 2277 Menschen, in diesem Jahr waren es den UN-Angaben zufolge bereits 584. Seit 2015 verloren 14.867 Migranten ihr Leben bei der Fahrt über das Mittelmeer.