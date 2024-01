Feuer am Flughafen Tokio Fünf Tote nach Flugzeugkollision auf Landebahn

Update | Tokio · In Tokio ist es zu einer Kollision eines Linienflugzeuges mit einer Maschine der Küstenwache gekommen. Der Airbus A350 hat Feuer gefangen, die Passagiere konnten aber gerettet werden. An Bord des anderen Flugzeugs starben fünf Menschen. Was bisher bekannt ist.

02.01.2024 , 15:33 Uhr

5 Bilder Japanische Linienmaschine steht nach Kollision in Flammen 5 Bilder Foto: dpa/Uncredited

Beim Zusammenstoß eines Passagierflugzeugs mit einer Maschine der japanischen Küstenwache sind in Tokio fünf Menschen getötet worden. Der Fernsehsender NHK meldete, alle 379 Insassen eines Airbus A350 der Gesellschaft Japan Airlines (JAL) seien am Dienstag in Sicherheit gebracht worden. Dagegen seien fünf Besatzungsmitglieder des Küstenwachenflugzeugs tot aufgefunden worden. Verkehrsminister Tetsuo Saito bestätigte die Opferzahl. Küstenwachensprecher Yoshinori Yanagishima erklärte, der Pilot ihrer Bombardier Dash-8 habe überlebt. Probe für den Ernstfall – was passiert, wenn zwei Flugzeuge zusammenstoßen Explosion am Flughafen Köln/Bonn Probe für den Ernstfall – was passiert, wenn zwei Flugzeuge zusammenstoßen Live-Bilder von NHK zeigten den Airbus, wie er brennend auf dem Rollfeld stand. Feuerwehrleute versuchten, die Flammen zu löschen. Zuvor waren nach Angaben der Behörden aber alle 367 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder über Notrutschen gerettet worden. NHK berichtete unter Berufung auf die Feuerwehr, es habe aber mindestens 17 Verletzte gegeben. Der 17-jährige Schwede Anton Deibe sagte der Zeitung „Aftonbladet“, die Kabine des Airbus habe sich binnen Minuten mit Rauch gefüllt. Er, seine Schwester und seine Eltern hätten sich auf den Boden geworfen, bis die Notausgänge aufgegangen seien. „Der Qualm in der Kabine hat höllisch gestunken“, sagte er. „Wir hatten keine Ahnung, wohin wir sollten, also sind wir einfach aufs Feld gerannt.“ „Ich habe einen Knall gespürt, als ob wir auf etwas aufgeschlagen wären. Und in dem Moment, in dem wir gelandet sind, wurden wir nach oben geschleudert“, sagte ein Passagier der Nachrichtenagentur Kyodo. „Ich sah Funken vor dem Fenster, und die Kabine füllte sich mit Rauch.“ Das sind die beliebtesten Flugstrecken und vollsten Flughäfen des Jahres Reisestatistik 2023 Das sind die beliebtesten Flugstrecken und vollsten Flughäfen des Jahres Videos und Bilder, die auf Internet-Plattformen geteilt wurden, zeigten schreiende Passagiere in der rauchgefüllten Kabine. Auf anderen waren Menschen zu sehen, die von einer Evakuierungsrutsche weg über das Rollfeld liefen. Ein Flugzeug der Japan Airlines brennt auf der Landebahn des Tokioter Flughafens Haneda. Ein Passagierflugzeug ist bei der Landung auf dem Tokioter Flughafen Haneda in Brand geraten. Foto: dpa/Uncredited Haneda ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen Japans. Es herrschte lebhafter Neujahrsbetrieb. Die Nachrichtenagentur Kyodo meldete, das Flugzeug der Küstenwache habe Hilfsgüter in die von dem Erdbeben am Montag betroffene Präfektur Niigata bringen sollen. In der Region waren 48 Menschen getötet und zahlreiche Häuser zerstört worden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Japanische Linienmaschine steht nach Kollision in Flammen

(felt/esch/AFP/dpa/ap)