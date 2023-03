19 Wagen fingen Feuer Massenkarambolage mit mehr als 40 Fahrzeugen in Ungarn

In den Unfall auf der Schnellstraße M1 etwa 25 Kilometer westlich von Budapest seien am Samstag fünf Sattelschlepper und 37 andere Fahrzeuge involviert gewesen. 19 der Fahrzeuge hätten Feuer gefangen. Eine Person sei lebensbedrohlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. 13 Personen hätten sich schwere Verletzungen zugezogen. Die ungarische Katastrophenschutzbehörde teilte mit, die Feuer seien gelöscht worden. Der Verkehr auf der M1 wurde in beiden Richtungen gesperrt.