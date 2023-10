21 Tote nach Busunfall in Venedig Noch eine angekündigte Tragödie?

Im August 2018 stürzte die Morandi-Brücke in Genua ein, 43 Menschen kamen ums Leben. Fünf Jahre später steht erneut eine italienische Brücke und ihre mangelnde Instandhaltung nach einem Unglück im Fokus. 21 Menschen starben am vergangenen Dienstag, als ein Shuttle-Bus, der Touristen von Venedig zu einem Campingplatz in Marghera zurück bringen sollte, von einer offensichtlich mangelhaft gesicherten Überführung rund zehn Meter in die Tiefe stürzte. Auch drei Deutsche sind unter den Opfern.