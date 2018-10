Unfall in Schwarzenau/Österreich: Auto kommt senkrecht zum Stillstand

Spektakuläre Bilder : Auto bleibt nach Unfall mit Traktor senkrecht stehen

Foto: Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau/Freiwillige Feuerwehr 3 Bilder Traktor kollidiert mit Auto in Österreich

Schwarzenau Am Mittwochnachmittag hat sich in Schwarzenau in Österreich ein ungewöhnlicher Unfall geeignet. Ein Auto hing nach dem Unfall senkrecht auf dem Greifer eines Traktors.

Nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr prallte ein Autofahrer am Mittwoch kurz nach 16 Uhr an einer abbiegenden Straße zwischen Schwarzenau und Sparbach (Niederösterreich) gegen einen Traktor. Bei der Kollision bohrte sich ein Peugeot in den „Grubber“ (Greifer) des Traktors. Dieser war durch den starken Aufprall umgekippt und lag auf der rechten Seite. Das Auto stand nach dem Unfall auf der vorderen Stoßstange und wurde förmlich aufgespießt.