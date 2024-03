Gesamte Familie in der USA gestorben Auch Kleinkind stirbt nach tragischem Unfall in San Francisco

San Francisco · Am Samstag, 16. März, krachte in der US-Großstadt ein SUV in eine Bushaltestelle. Am Unfallort starben der Vater und ein Sohn, jetzt ist die ganze Familie tot. Das ist passiert.

21.03.2024 , 07:44 Uhr

Am 16. März fuhr ein Auto in eine Bushaltestelle in San Francisco. Foto: AP/Benjamin Fanjoy

Nach einem folgenschweren Unfall an einer Bushaltestelle in der US-Großstadt San Francisco am vergangenen Wochenende gibt es ein weiteres Todesopfer. Ein Kleinkind sei seinen Verletzungen erlegen, sagte die Stadträtin Myrna Melgar am Mittwoch (Ortszeit) einem Bericht der Zeitung „San Francisco Chronicle" zufolge. Das Kind sei zuvor auf die Palliativstation verlegt worden. Am Samstag war ein SUV in ein Wartehäuschen gekracht. Der Vater des nun verstorbenen Kindes sowie dessen einjähriger Bruder starben an der Unfallstelle, einen Tag später wurde auch die Mutter des Babys für tot erklärt. Die mutmaßliche Fahrerin des Wagens, eine 78-jährige Frau, wurde festgenommen und wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt.

(tsi/dpa)