Auch Thai Chi und Bauhüttenwesen : Unesco erklärt finnische Sauna zum immateriellen Kulturerbe

Helsinki Die Leidenschaft der Finnen fürs Saunieren zählt künftig zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Auch die chinesische Kampfkunst Tai Chi und das europäische Bauhüttenwesen wurden in die Liste aufgenommen.

„Die Saunakultur in Finnland ist ein integraler Bestandteil des Lebens der Mehrheit der finnischen Bevölkerung“, hieß es in einer Erklärung der UN-Kulturorganisation Unesco am Donnerstag. Außerdem in die Liste aufgenommen wurden die chinesische Kampfkunst und Bewegungslehre Tai Chi sowie das europäische Bauhüttenwesen.

Die Saunakultur in Finnland sei „weit mehr als reine Körperpflege“, hieß es in der Unesco-Begründung. „In einer Sauna reinigen Menschen ihre Körper und ihren Geist und nehmen ein Gefühl der inneren Ruhe an.“ In Finnland gibt es für 5,5 Millionen Einwohner schätzungsweise drei Millionen Saunen. Im Winter folgt auf einen Saunagang vielerorts das Bad in einem Eisloch in einem der tausenden Seen des Landes.