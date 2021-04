Mehr als 31 Millionen Menschen betroffen : UN warnen vor Hungerkatastrophe in West- und Zentralafrika

Genf Mehr als 31 Millionen Menschen sind der globalen Organisation zufolge von Lebensmittelmangel bedroht. Das ist auch eine Folge der Corona-Pandemie, weil viele Länder ihre Grenzen dichtgemacht und Betriebe geschlossen haben.

Die Vereinten Nationen befürchten in den nächsten Monaten eine Hungerkatastrophe in West- und Zentralafrika. Mehr als 31 Millionen Menschen seien von Lebensmittelmangel bedroht, warnte der Sprecher des Welternährungsprogramms, Tomson Phiri, am Freitag in Genf. Die Zahl der Hungernden könne somit um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu steigen.