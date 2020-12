UN-Klimagipfel : Guterres fordert weltweite Ausrufung des "Klima-Notstands"

Das Foto zeigt einen Bildschirm, auf dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres per Videolink eine Ansprache an den Climate Ambition Summit 2020 hält. Foto: dpa/Wang Ying

London Dramatischer Appell beim virtuellen UN-Klimagipfel: UN-Generalsekretär António Guterres hat die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, in ihren Ländern den "Klima-Notstand" auszurufen.

"Wenn wir den Kurs nicht ändern, könnten wir auf einen katastrophalen Temperaturanstieg von mehr als drei Grad in diesem Jahrhundert zusteuern", sagte er beim virtuellen UN-Klimagipfel am Samstag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte zusätzliche knapp 500 Millionen Euro zu, um ärmere Länder beim Klimaschutz zu unterstützen.

Bis Ende des Jahres müssen die Länder nun neue Pläne vorlegen. Die EU hatte sich am Freitag verpflichtet, ihre CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 zu reduzieren.

Zentraler Bestandteil des Pariser Abkommens ist auch die finanzielle Unterstützung armer Länder bei ihren Klimaschutzmaßnahmen. Merkel sagte bei dem UN-Gipfel zusätzlich knapp 500 Millionen Euro für die internationale Klimafinanzierung zu. "Alle Staaten müssen notwendige Klimaschutz-Investitionen finanzieren können. Weltweit sollte also günstiges Kapital zur Verfügung stehen", sagte sie. Deshalb wolle sie sich für einen internationalen Prozess zur Klimafinanzierung einsetzen.

Mehr als 110 Länder haben sich bis 2050 zur Klimaneutralität verpflichtet. Zwei der weltweit größten Klimasünder - China und Indien - blieben mit ihren Zusagen auf dem Gipfel hinter den aus Expertensicht notwendigen Schritten zurück. China werde daran arbeiten, seine Emissionen bis 2030 um 65 Prozent zu reduzieren, erklärte Präsident Xi Jinping. Bis 2060 will die Volksrepublik klimaneutral werden.

Der indische Regierungschef Narendra Modi kündigte an, sein Land werde versuchen, bis 2030 die erneuerbaren Energien im Umfang von 450 Gigawatt auszubauen. Ein Datum für das Ziel der Klimaneutralität nannte er nicht.

Die USA - zweitgrößter Klimasünder nach China - sind unter Präsident Donald Trump als einziges Land aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Sein Nachfolger Joe Biden will dies aber schnell wieder rückgängig machen. "Wir haben nicht annähernd die mutigen Maßnahmen ergriffen, die notwendig sind, und heute haben wir keine Zeit zu verlieren", teilte Biden in einer Erklärung am Samstag mit.