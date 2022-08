Bundesumweltministerin Steffi Lemke traf sich am 14. August 2022 mit ihrer polnischen Amtskollegin in Stettin und forderte eine Aufklärung der Ursache. Sie befürchtet ansonsten einen Vertrauensverlust in der Bevölkerung, sollten die Hintergründe des Fischsterbens an der Oder nicht geklärt werden. „Es gäbe einen massiven Vertrauensverlust vor allem in der polnischen Bevölkerung, aber wahrscheinlich auch bei uns, wenn das nicht gelänge,“ sagte sie im ARD-„Morgenmagazin“ am Montag.

Andrzej Adamczyk (l-r), Infrastrukturminister von Polen, Anna Moskwa, Umweltministerin von Polen, und Steffi Lemke (Grüne), Umweltministerin von Deutschland bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Stettin.