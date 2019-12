Nashörner, Koalas, Pinguine und Eisbären : Umweltverband WWF warnt vor "größtem Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier"

Berlin Um die Zukunft von Sumatra-Nashorn, Jaguar, Koala, Kaiserpinguin und Eisbär ist es zunehmend schlecht bestellt. Ihre Populationen sind in diesem Jahr stark geschrumpft. Waldbrände in Australien und im Amazonas haben den Tieren 2019 zugesetzt.

Das teilte die Umweltorganisation WWF am Freitag in einem Bericht zu den Gewinnern und Verlierern in der Tierwelt 2019 mit. Neben dem Klimawandel und der Zerstörung ihrer Lebensräume hätten auch die Waldbrände in Australien und am Amazonas den Tieren zugesetzt. Derzeit sei das "größte Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier" zu beobachten, warnte der WWF. So gehe es etwa dem Eisbären in einigen Regionen deutlich schlechter als noch vor einigen Jahren. In der nördlichen Hudson Bay im Nordosten Kanadas lebten beispielsweise nur noch 842 Exemplare. Das seien 18 Prozent weniger als 2011. Bis 2050 könnte nach Schätzungen des WWF sogar ein Drittel der weltweiten Population verschwinden. Schuld daran sei vor allem der Klimawandel.