Fertig, aber viele Baustellen : Wie geht es 2022 weiter für Nord Stream 2?

Lubmin Mit erheblichen Verzögerungen, aber stetig ist das Projekt Nord Stream 2 vorangetrieben worden - trotz aller Widerstände. Wird die umstrittene Gaspipeline nun 2022 in Betrieb genommen?

Ein möglicher zeitlicher Horizont lässt sich noch am ehesten an der ausstehenden Zertifizierung durch die Bundesnetzagentur ablesen. „Entscheidungen darüber, die wird es nicht im ersten Halbjahr geben“, hatte deren Präsident Jochen Homann kürzlich gesagt. Die Bonner Behörde hatte das Verfahren im November unterbrochen. Zunächst müsse die Betreiberfirma in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert sein, hieß es damals. Dem will die Nord Stream 2 AG mit Sitz im schweizerischen Zug mit Gründung einer deutschen Tochterfirma entsprechen. Erst danach kann das Verfahren fortgesetzt werden. Wann es soweit ist, liegt in den Händen von Nord Stream 2.