Umfrage zum Ukraine-Russland-Konflikt : Mehrheit gegen Waffen an Kiew und für Merkel als Vermittlerin

Mehrheit gegen Waffen an Kiew und für Merkel als Vermittlerin

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, der während eines Besuchs bei der ukrainischen Küstenwache in der Region Donezk in der Ostukraine Waffen inspiziert. (Archivfoto) Foto: dpa/--

Berlin Das Vertrauen in die Altkanzlerin scheint bei vielen noch ungebrochen, etwa mehr als die Hälfte der Befragten wünscht sich Angela Merkel als Vermittlerin im Ukraine-Russland-Konflikt.

Eine große Mehrheit in Deutschland ist einer Umfrage zufolge gegen Waffenlieferungen an die von Russland bedrängte Ukraine. Etwa jeder fünfte Befragte (22 Prozent) sprach sich in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“ (Donnerstag) dafür, 68 Prozent dagegen aus.