Berichte über weitere Verletzte : Ukrainischer Soldat erschießt in Fabrik mindestens fünf Kameraden

Dnipro Ein Soldat der ukrainischen Nationalgarde hat in einer Fabrik für Fahrzeuge und Trägerraketen das Feuer auf seine Kameraden eröffnet. Mindestens fünf Soldaten sind tot. Der Täter entkam mit seiner Waffe.

Ein Soldat der ukrainischen Nationalgarde hat in der Nacht zum Donnerstag einer Fabrik für Luft- und Raumfahrttechnik das Feuer auf seine Kameraden eröffnet und dabei mindestens fünf Menschen getötet. Wie das Innenministerium in Kiew am Donnerstag mitteilte, wurden bei dem Vorfall in der zentralukrainischen Stadt Dnipro fünf weitere Menschen verletzt. Der mit einer Schusswaffe vom Typ Kalaschnikow bewaffnete Soldat konnte demnach fliehen. Sein Motiv war zunächst unklar.