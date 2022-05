In der Nacht zum Dienstag verließen 260 ukrainische Soldaten das Azow-Stahlwerk in Mariupol und begaben sich dabei in russische Gefangenschaft. 53 der Soldaten sollen schwer verwundet sein. Die Evakuierung in Bildern.

Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte Bild soll einen Krankenwagen mit verwundeten ukrainischen Soldaten in Mariupol zeigen.