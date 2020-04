Ukraine : Feuerwehr kann Waldbrände bei Tschernobyl nicht kontrollieren

Ein Haus ist bei dem Waldbrand in der Sperrzone um das AKW Tschernobyl niedergebrannt. Foto: dpa/Yaroslav Yemelianenko

Tschernobyl Die Brände in den radioaktiv verstrahlten Wäldern rund um das havarierte AKW Tschernobyl sind weiter nicht unter Kontrolle. Im Gegenteil, neue Brandherde auf den umliegenden Grasflächen sind hinzugekommen.

Das teilte der Katastrophenschutz am Mittwoch in Kiew mit. Die Zahl der Einsatzkräfte wurde demnach verdoppelt, drei Flugzeuge und drei Hubschrauber waren für Löscharbeiten stundenlang in der Luft. Die Strahlungswerte für die angrenzenden besiedelten Gebiete seien innerhalb der Norm, versicherte die Behörde.