Worst-Case-Szenario : Polen bereitet sich auf Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge vor

Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident von Polen, spricht während einer Pressekonferenz. (Archivfoto) Foto: dpa/Daniel Leal

Warschau In einem Interview gibt Polens Vize-Außenminister Marcin Przydacz einen Einblick in die Pläne seines Landes für den Fall eines russischen Einmarschs in der Ukraine. Auch andere Staaten bereiten sich für den Kriegsfall auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor.

Polen bereitet sich für den Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Vize-Außenminister Marcin Przydacz sagte in einem Radiointerview am Montag, sein Land hoffe, dass die Situation in der Ukraine nicht eskaliere. Es bereite sich aber auf jede Möglichkeit vor, einschließlich die Möglichkeit einer großen Zahl von Flüchtlingen.

„In diesem Worst-Case-Szenario sprechen wir nicht von Hunderten oder Tausenden, sondern von weit höheren Zahlen“, sagte er dem Sender Radio Plus. Das Innenministerium habe seit vielen Wochen „interne Szenarien, Infrastruktur und Pläne“ vorbereitet. Die Pläne beinhalten den Angaben zufolge eine Unterbringung von Flüchtlingen in Hotels, Wohnheimen, Sportanlagen und anderen Einrichtungen.

Lokal Verantwortliche, darunter Bürgermeister, wurden gebeten, darüber Bericht zu erstatten, welche Einrichtungen sie im Fall des Falles bereitstellen könnten, wie Krzysztof Kosinski sagte, der Bürgermeister der Stadt Ciechanow nahe der ukrainischen Grenze und Sekretär des polnischen Städtebundes.

Vorbereitungen für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge werden auch von anderen Staaten in der Region getroffen, insbesondere von jenen, die Grenzen mit der Ukraine teilen. Während jedoch andere Staaten ihre Diplomaten aus der Ukraine abziehen, optiert Polen dafür, seine diplomatischen Operationen in dem Land aufrecht zu erhalten, falls diese benötigt werden sollten, um Ukrainer dabei zu unterstützen, das Land zu verlassen.

Polen hatte in den vergangenen Jahren bereits viele ukrainische Wirtschaftsflüchtlinge aufgenommen, insbesondere nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 sowie der russischen Unterstützung eines Aufstandes prorussischer Rebellen in der Ostukraine. Während die polnische Regierung ansonsten keine migrationsfreundliche Politik verfolgt, konnten ukrainische Migranten Lücken auf dem Arbeitsmarkt füllen und wurden in den vergangenen Jahren weitgehend willkommen geheißen.

Die Ukraine, die im Norden an Belarus und im Osten an Russland grenzt, hat gemeinsame Grenzen mit den EU-Staaten Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien sowie mit dem Nicht-EU-Land Moldau.

Der nationalistische ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hatte am Sonntag davor gewarnt, dass Hunderttausende Menschen aus der Ukraine im Fall eines russischen Einmarschs nach Ungarn flüchten könnten. Die Slowakei hat für einen solchen Fall als geheim eingestufte Vorbereitungen getroffen. Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad erklärte, wer vor einem Krieg fliehe, werde einen Flüchtlingsstatus erhalten. „Aus der Perspektive des europäischen Kontinents ist die gegenwärtige Situation die gefährlichste seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagte er.

Der tschechische Innenminister Vit Rakusan hat der Slowakei für den Fall eines solchen Konflikts die Unterstützung durch tschechische Polizisten zugesichert.

(chal/dpa)