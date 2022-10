Ukraine-Newsblog : Kiews Truppen gelingt großer Durchbruch an der Südfront

Foto: dpa/Grigory Sysoyev 15 Bilder So lief die Zeremonie zur Annexion der ukrainischen Gebiete im Kreml

Liveblog Kiew Während in Moskau die Staatsduma in Eilverfahren Gesetze zur Integration der vier von Russland annektierten Gebiete in der Ukraine verabschiedet hat, ist den ukrainischen Streitkräften der größte Durchbruch an der Südfront seit Kriegsbeginn gelungen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

