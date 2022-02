Krieg in Europa : Mehr als 500.000 Menschen aus der Ukraine geflüchtet

Genf Nach dem Einmarsch russischer Truppen haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerk mehr als eine halbe Million Menschen die Ukraine verlassen. Zudem seien bislang 102 Zivilisten gestorben – darunter auch Kinder.

Mehr als eine halbe Million Menschen sollen in Folge der russischen Invasion in die Ukraine aus dem Land geflüchtet sein. Das gab das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Montag bekannt. Der Chef des Flüchtlingshilfswerks, Filippo Grandi, veröffentlichte die Zahl bei Twitter und erklärte, die Menschen seien in Nachbarländer geflüchtet. Eine Sprecherin des UNHCR, Shabia Mantoo, erklärte, sie werde bald Details liefern.