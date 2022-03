„Das Leben hört nicht auf“ : Mehr als 10.000 Paare haben seit Kriegsbeginn in der Ukraine geheiratet

Mehr als 10.000 Paare haben seit Kriegsbeginn in der Ukraine geheiratet

Zwei Mitglieder der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte während ihrer Hochzeitszeremonie an einem Kontrollpunkt in Kiew. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Kiew Trotz erbitterter Kämpfe überall im Land haben nach Angaben des ukrainischen Justizministeriums Tausende Menschen geheiratet. Das teilte das Justizministerium in Kiew mit.

Während des Kriegs wird in der Ukraine weiter geheiratet. Seit Beginn des russischen Angriffs vor fast drei Wochen hätten sich 10.683 Paare das Ja-Wort gegeben, teilte das Justizministerium in Kiew in der Nacht zum Mittwoch mit.