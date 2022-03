Folgen des Ukraine-Kriegs : Tierheime werden zur "Flüchtlingsunterkunft für Tiere"

Heidelberg Geflüchtete dürfen Haustiere nicht in Aufnahmeeinrichtungen mitnehmen, deswegen müssen die Vierbeiner anderweitig untergebracht werden. Ein Besuch im Tierheim Heidelberg.

Mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine kommen auch deren Haustiere nach Deutschland. In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Baden-Württemberg in Patrik-Henry-Village in Heidelberg kommen täglich mehrere Busse mit Flüchtlingen an. „Im Schnitt sind drei bis zehn Tiere dabei“, sagte Iris Mathea dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Leiterin des Tierschutzvereins Heidelberg war in der vergangenen Woche 80 Stunden im Einsatz. 36 Tiere beherbergt sie im Tierheim Heidelberg, das in Trägerschaft des Tierschutzvereins ist. Nur noch zwei freie Plätze gebe es aktuell, sagte Mathea. Alle Tiere seien in den vergangenen Tagen aufgenommen worden.