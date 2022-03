Ukraine-Krieg : Krankenhaus in Charkiw behandelt unter Beschuss Corona-Patienten

Charkiw Während in der Stadt russische Granaten und Bomben einschlagen, liegen auf der Intensivstation der Regionalklinik für Infektionskrankheiten weiterhin Patienten, die beatmet werden müssen.

Ungeachtet der russischen Bombardierungen versorgt ein Krankenhaus in der ukrainischen Stadt Charkiw weiterhin Corona-Patienten auf seiner Intensivstation. Der Direktor der Regionalklinik für Infektionskrankheiten, Pawel Nartow, sagte am Mittwoch, mehrfach am Tag werde Luftalarm ausgelöst. Die Patienten würden dann jedes Mal in einen behelfsmäßig eingerichteten Luftschutzkeller gebracht – auch die der Intensivstation.