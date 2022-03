Konflikt in Osteuropa : Ukraine-Krieg könnte Millionen Afrikaner in den Hunger treiben

Durch den Krieg in Europa könnte sich die humanitäre Situation in Afrika weiter verschärfen. Foto: dpa/Michael Tewelde

Montpellier Bis zu 13 Millionen Menschen könnten in Versorgungsnot kommen, wenn der Krieg weitergehe, warnte Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Russland und die Ukraine seien wichtige Weizen-Produzenten.

Der Krieg in der Ukraine könnte nach Angaben von Entwicklungsministerin Svenja Schulze katastrophale Folgen für die Lebensmittelversorgung in Afrika haben. Aus der Ukraine und Russland komme sehr viel Weizen, sagte die SPD-Politikerin am Montag am Rande eines EU-Entwicklungsministertreffens im französischen Montpellier.