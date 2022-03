Siebenjährige in Sicherheit : "Frozen"-Fan Amelia singt ukrainische Nationalhymne bei Benefiz-Festival

Warschau Als sie inmitten des Krieges in der Ukraine in einem Bunker ein Lied aus „Frozen“ sang, wurde die kleine Amelia zur Berühmtheit. Nun hatte das Mädchen einen großen Auftritt.

Amelia, ein Mädchen aus der Ukraine, gilt für viele Menschen in der Ukraine als Symbol der Zuversicht und Hoffnung im Krieg. Ein Video, in dem das Mädchen in einem Bunker „Let It Go“, den Titelsong des Disney-Films „Frozen“, singt, war über die sozialen Medien um die Welt gegangen.