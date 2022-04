Krieg in der Ukraine : Wer ist Russlands neuer Kommandeur Alexander Dwornikow?

Washington Nach US-Angaben übernimmt der 60-jährige General Alexander Dwornikow die russische Führung des Kriegseinsatzes. Er führte schon in Syrien die russischen Truppen an, die gemeinsam mit der Armee von Präsident Assad ganze Städte dem Erdboden gleichmachten.

General Alexander Dwornikow soll den russischen Truppen nach den Rückschlägen in den ersten Wochen des Krieges in der Ukraine zum Sieg verhelfen. Nach US-Angaben übernahm der 60-Jährige die Leitung des Kriegseinsatzes. Bisher gab es keinen zentralen Kommandeur. Und kriegserfahren ist Dwornikow. Er führte schon in Syrien die russischen Truppen an, die gemeinsam mit der Armee von Präsident Baschar al-Assad ganze Städte mit zermürbenden Belagerungen, unaufhörlichem Artilleriebeschuss und krude gefertigten Fassbomben dem Erdboden gleichmachten.