Zu Gunsten des ukrainischen Militärs : Kalush Orchestra versteigert ESC-Trophäe für knapp 900.000 Dollar

Kiew Nach ihrem überwältigendem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) hat die ukrainische Band Kalush Orchestra ihre Trophäe zu Geld gemacht. Der Erlös soll demnach dafür genutzt werden, Ausrüstung für das Militär zu kaufen.

Der ukrainische Gewinner des Eurovision Song Contest, das Kalush Orchestra, hat seine Siegertrophäe zu Gunsten des ukrainischen Militärs versteigert. Die Trophäe in Form eines Mikrofons sei bei einer Online-Auktion am Sonntagabend für umgerechnet mehr als 830 000 Euro an eine Kryptowährungsgruppe gegangen, teilte die Band Kalush Orchestra in den sozialen Medien mit. Der Erlös soll demnach dafür genutzt werden, Ausrüstung für das Militär zu kaufen.