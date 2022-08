Vsevolod war seit 2014 nicht mehr in Donezk oder Luhansk. Er vermisst diese Städte und träumt davon, nach dem Ende des Krieges zurückzukehren. Er erinnert sich an sie als helle Orte, an denen er aufgewachsen ist, sich herumgetrieben und Freunde gefunden hat.

Was Vsevolod am meisten fürchtet, ist der Verlust seiner Liebsten. Und der Tod ist nicht die einzige Möglichkeit, wie er sie verlieren kann. Er verlor 2014 jeglichen Kontakt zu seinem Großvater in Luhansk, als sie dringend evakuiert werden mussten.