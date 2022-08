António Guterres (l), Generalsekretär der Vereinten Nationen, besucht die Iwan-Franko-Universität in Lwiw, die älteste Universität der Ukraine. Bei seinem Besuch lobte Guterres in einer kurzen Erklärung vor Reportern die Rolle der akademischen Einrichtungen beim Aufbau demokratischer Institutionen. Später wird Guterres mit dem Präsidenten der Ukraine und dem Präsidenten der Türkei in der Stadt nahe der ukrainischen Grenze zu Polen zusammenkommen.