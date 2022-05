Sasha Horokhivskyi (38) geht mit Krücken durch ein Krankenhauszimmer in Kiew. Sasha verlor am 22. März sein Bein oberhalb des Knies, nachdem er von einem Mitglied der Territorialen Verteidigung in die Wade geschossen wurde. Sie hielten ihn für einen Spion, weil er Fotos von bombardierten Gebäuden in der Nähe seines Hauses in Bobrowyzja, einer Stadt in der Region Tschernihiw, machte.