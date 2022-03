Gefahr in der Ukraine : Das ist das Atomkraftwerk Tschernobyl

Tschernobyl Der Name des ukrainischen Kleinstädtchens Tschernobyl war vor 1986 nur wenigen bekannt. Heute ist es ein Synonym für die bisher größte Nuklear-Katastrophe. Noch immer sind an der Unfallstelle gefährliche hochradioaktive Abfälle zu finden. Doch wie wird das Kernkraftwerk mittlerweile geschützt? Eine Übersicht.

Das stillgelegte Kernkraftwerk Tschernobyl liegt im Norden der Ukraine am Fluss Prypjat. Es wurde in seiner heutigen Form mit vier Reaktorblöcken zwischen 1970 bis 1983 erbaut und wurde im Mai 1978 in Betrieb genommen. Nur etwa 18 Kilometer trennen die Stadt Tschernobyl und das Atomkraftwerk. Am 26. April 1986 kam es dann zum bislang schwersten Unfall in einem Kernkraftwerk. Bei der Nuklearkatastrophe explodierte der Reaktor von Block vier, die übrigen Reaktorblöcke eins bis drei wurden zwischen 1991 und 2000 außer Betrieb genommen.