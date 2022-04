„Einsatz verbotener Streumunition“ : Amnesty International wirft Russland Kriegsverbrechen vor

Berlin Die Menschenrechtsorganisation warf den russischen Truppen am Freitag „unerbittliche, wahllose Angriffe“ auch auf Zivilisten vor. Auch die Echtheit von „physischen Beweisen“ für den Einsatz verbotene Streumunition sei von Amnesty-Ermittlern in der Ukraine bestätigt worden.

Amnesty International hat Russland erneut Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen. So seien der Einsatz verbotener Streumunition und wahllose Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung dokumentiert worden, teilte die Menschenrechtsorganisation am Freitag in Berlin mit: „Die Liste der Kriegsverbrechen des russischen Militärs wird mit jedem Tag länger, die Zahl der Toten, Verletzten und Traumatisierten wächst unvermindert."