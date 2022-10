Nach Angriffen auf Europas größtes Akw : Kernkraftwerk Saporischschja wieder ohne externe Stromversorgung

Enerhodar Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach erneuten Bombenangriffen komplett vom Stromnetz getrennt worden. Erneut ist die Anlage nun auf dieselbetriebene Notstrom-Generatoren für die Kühlung der Reaktoren angewiesen.

Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, erklärte am Samstag, die Angriffe, welche „die einzige externe Stromquelle der Anlage getroffen haben“, seien „höchst unverantwortlich“. Obwohl die sechs Reaktoren des größten Atomkraftwerks Europas derzeit heruntergefahren sind, sind sie auf Strom unter anderem zur Kühlung angewiesen.

Russischer Beschuss habe die letzte Stromverbindung des Akw „beschädigt und unterbrochen“, teilte der ukrainische Akw-Betreiber Energoatom mit. Die Dieselgeneratoren am Standort verfügen demnach über genügend Treibstoff für mindestens zehn Tage. Ingenieure hätten mit der Reparatur der Stromleitung begonnen, hieß es weiter.

Grossi hob erneut die Bedeutung einer Schutzzone rund um das von Russland besetzte Akw hervor. Der IAEA-Chef kündigte an, er werde nach Russland reisen, bevor er sich erneut zu Gesprächen über eine Sperrzone in die Ukraine begeben werde. An dem Atomkraftwerk war es bereits wiederholt zu militärischen Angriffen gekommen, für die sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich machen.