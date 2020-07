Uganda : Wilderer gesteht Tötung von Berggorilla und wird zu elf Jahren Haft verurteilt

Kampala Im Juni wurde ein getöteter Berggorilla in Ugandas Regenwald gefunden. Vier mutmaßliche Täter wurden daraufhin festgenommen. Einer der Männer wurde nun unter anderem wegen der Tötung des Tieres zu elf Jahren Haft verurteilt.

Das 25 Jahre alte Tier, genannt Rafiki, wurde im Juni im Bwindi-Regenwald im Südwesten Ugandas mit tiefen Speer-Wunden tot aufgefunden. Daraufhin seien vier mutmaßliche Wilderer festgenommen worden, teilte die ugandische Wildschutzbehörde UWA am Donnerstag mit. Sie hätten mutmaßlich neben dem Gorilla auch ein Buschschwein und eine Antilope getötet. Drei der Männer stritten die Taten ab aber einer bekannte sich schuldig, wie die Wildschutzbehörde mitteilte. Ein Gericht hat ihn demnach zu elf Jahren Haft verurteilt. Der Prozess gegen die anderen drei laufe noch.

Die Wilderei in Uganda und anderen Ländern Afrikas ist Experten zufolge seit Beginn der Corona-Krise angestiegen. Wegen der Pandemie wurden weltweit Flüge eingestellt und Grenzen geschlossen, somit bleiben die für den Tierschutz extrem wichtigen Tourismuseinnahmen weg. Zudem haben in Uganda und anderswo viele Menschen wegen der Corona-Maßnahmen die Städte verlassen und sind in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt, wo es wenig Arbeit gibt. Die Menschen wildern dann oftmals wegen des Fleisches der Tiere, nicht primär wegen des Wertes eines Tiers oder eines Körperteils, wie etwa Nashorn-Horn.